**Ue: Michel, 'decidere su sesto pacchetto sanzioni, momento è ora'** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Vogliamo sostenere l'Ucraina. Il sesto pacchetto di sanzioni è sul tavolo da molte settimane. E' importante decidere, il momento è adesso e sono fiducioso che saremo in grado di farlo assieme, esprimendo una posizione unitaria sul tema". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, arrivando al summit straordinario oggi a Bruxelles. "Non è semplice perché ci sono differenti sensibilità e preoccupazioni - ha riconosciuto -. Nelle ultime ore abbiamo fatto importanti passi avanti. Spero che saremo pronti a prendere una decisione tutti insieme". Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Vogliamo sostenere l'Ucraina. Ildiè sul tavolo da molte settimane. E' importante, ilè adesso e sono fiducioso che saremo in grado di farlo assieme, esprimendo una posizione unitaria sul tema". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles, arrivando al summit straordinario oggi a Bruxelles. "Non è semplice perché ci sono differenti sensibilità e preoccupazioni - ha riconosciuto -. Nelle ultime ore abbiamo fatto importanti passi avanti. Spero che saremo pronti a prendere una decisione tutti insieme".

Advertising

TV7Benevento : **Ue: Michel, 'decidere su sesto pacchetto sanzioni, momento è ora'** - - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Charles Michel (Ue) anticipa i temi della riunione speciale che si apre domani a Bruxelles - paolopicone70 : #BreakingNews Charles Michel (Ue) anticipa i temi della riunione speciale che si apre domani a Bruxelles - CCKKI : RT @fashionart19: @CCKKI @mar__bru @repubblica Putin non può parlare con l’UE perché non è una entità reale come invece lo sono gli Stati.… - cocchi2a : RT @fashionart19: @CCKKI @mar__bru @repubblica Putin non può parlare con l’UE perché non è una entità reale come invece lo sono gli Stati.… -