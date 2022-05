Ucraina: Pd, 'su visita a Mosca Salvini chiarisca in aula e a Draghi' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "È profondamente inquietante lo scenario che si apre sulla visita di Salvini a Mosca, dopo le interviste concesse dall'organizzatore, Antonio Capuano, che non lavora a nessun titolo formale nello staff di Salvini, né ha incarichi di natura pubblica, ma ha una consulenza con l'ambasciata russa". Così Enrico Borghi e Lia Quartapelle, rispettivamente responsabile Sicurezza ed Esteri della segreteria nazionale del Pd. "Viene da chiedersi, alla luce delle affermazioni dell'avvocato Capuano, come sia possibile che un piano di pace di un partito italiano possa essere scritto da un avvocato che presta consulenza all'ambasciata russa, e chi siano i soggetti italiani che hanno fatto affari con Putin come viene sibillinamente affermato oggi da chi sta organizzando la visita di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "È profondamente inquietante lo scenario che si apre sulladi, dopo le interviste concesse dall'organizzatore, Antonio Capuano, che non lavora a nessun titolo formale nello staff di, né ha incarichi di natura pubblica, ma ha una consulenza con l'ambasciata russa". Così Enrico Borghi e Lia Quartapelle, rispettivamente responsabile Sicurezza ed Esteri della segreteria nazionale del Pd. "Viene da chiedersi, alla luce delle affermazioni dell'avvocato Capuano, come sia possibile che un piano di pace di un partito italiano possa essere scritto da un avvocato che presta consulenza all'ambasciata russa, e chi siano i soggetti italiani che hanno fatto affari con Putin come viene sibillinamente affermato oggi da chi sta organizzando ladi ...

