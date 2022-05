Ucciso giornalista francese nel Donbass

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ore 13.50 - Si tratta di unFrederic Leclerc Imhoff,di BFMTV, è statoa Severodonetsk. Si tratta dell'ennesima vittima tra gli addetti all'informazione deceduti in questa guerra in Ucraina

Un giornalista francese è rimasto ucciso vicino Severodonetsk. Si tratterebbe di Frédéric Leclerc Imhoff, di Bfm Tv. La foto con il suo accredito è stata diffusa dai media ucraini, ma al momento non sono note molte informazioni, oltre a quelle rese note da Gaidai, oltre al fatto che Leclerc-Imhoff lavorava per BFMTV. È invece di questo mese di maggio la scoperta di nuove fosse comuni.