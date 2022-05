Scuola, nuovo reclutamento degli insegnanti e formazione pagata una tantum: ecco perché docenti e collaboratori scioperano (Di lunedì 30 maggio 2022) Prima del suono dell’ultima campanella, maestri, professori ma anche collaboratori scolastici e impiegati tornano in piazza contro il governo di Mario Draghi e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Uno sciopero che si annuncia molto partecipato, visto il numero dei lavoratori che nei giorni scorsi hanno aderito alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali. A muovere i docenti è il contenuto del Decreto legislativo 36/22 (in modo particolare l’articolo 44) che mette in campo una nuova forma di reclutamento degli insegnanti e una formazione in servizio obbligatoria, pagata una tantum a solo il 40% dei partecipanti, grazie al taglio dell’organico. Un provvedimento che ha unito tutte le organizzazioni sindacali: dalla Flc Cgil alla Cisl ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Prima del suono dell’ultima campanella, maestri, professori ma anchescolastici e impiegati tornano in piazza contro il governo di Mario Draghi e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Uno sciopero che si annuncia molto partecipato, visto il numero dei lavoratori che nei giorni scorsi hanno aderito alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali. A muovere iè il contenuto del Decreto legislativo 36/22 (in modo particolare l’articolo 44) che mette in campo una nuova forma die unain servizio obbligatoria,unaa solo il 40% dei partecipanti, grazie al taglio dell’organico. Un provvedimento che ha unito tutte le organizzazioni sindacali: dalla Flc Cgil alla Cisl ...

