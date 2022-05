Roma, accordo totale con Solbakken (Di lunedì 30 maggio 2022) E' a buon punto l'operazione di mercato che potrebbe portare in giallorosso Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt. La Roma ha trovato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) E' a buon punto l'operazione di mercato che potrebbe portare in giallorosso Ola, attaccante del Bodo/Glimt. Laha trovato...

Advertising

CottarelliCPI : Uber e ItTaxi, il più grande consorzio dei tassisti italiani, hanno raggiunto un accordo per la mobilità urbana che… - Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - sportli26181512 : Roma, accordo totale con Solbakken: E' a buon punto l'operazione di mercato che potrebbe portare in giallorosso Ola… - NotaioPiaMoccia : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MAGISTRATI, AVVOCATI E NOTAI INSIEME PER DIFFONDERE L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ TRA I GI… - WinterfellASR : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: accordo raggiunto con Solbakken, manca l'intesa con il Bodo #AsRoma -