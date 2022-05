Roland Garros 2022: Jannik Sinner, dal primo set stellare al ritiro. Andrey Rublev va ai quarti di finale (Di lunedì 30 maggio 2022) Finisce con immensa amarezza l’ottavo di finale di Jannik Sinner e con esso il suo cammino al Roland Garros 2022. L’altoatesino è costretto al ritiro sul punteggio di 6-1 4-6 0-2 contro il russo Andrey Rublev, a causa dello stesso problema al ginocchio che lo aveva condizionato durante il confronto con l’americano Mackenzie McDonald al terzo turno. Un’ora e 23 minuti in cui si passa dall’illusione, da una versione del numero 2 d’Italia stellare, ai momenti sportivamente difficili da vedere del medical time out, del mancato effetto del trattamento e poi della conclusione anticipata di un confronto che aveva preso una direzione molto precisa. Fin dai primi punti si comprende quel che già era noto: Sinner ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Finisce con immensa amarezza l’ottavo didie con esso il suo cammino al. L’altoatesino è costretto alsul punteggio di 6-1 4-6 0-2 contro il russo, a causa dello stesso problema al ginocchio che lo aveva condizionato durante il confronto con l’americano Mackenzie McDonald al terzo turno. Un’ora e 23 minuti in cui si passa dall’illusione, da una versione del numero 2 d’Italia, ai momenti sportivamente difficili da vedere del medical time out, del mancato effetto del trattamento e poi della conclusione anticipata di un confronto che aveva preso una direzione molto precisa. Fin dai primi punti si comprende quel che già era noto:...

