Rifugiati ucraini in Russia, oltre 1,5 milioni di profughi: “Provengono tutti da Donetsk e Lugansk” (Di lunedì 30 maggio 2022) Rifugiati ucraini in Russia: una fonte delle forze dell’ordine di Mosca ha riferito che oltre 1,5 milioni di profughi ucraini provenienti da Donetsk e Lugansk si sono recati nella Federazione Russa. Nel frattempo, i media russi hanno anche comunicato che la prima nave da carico è pronta a partire dal porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. oltre 1,5 milioni di Rifugiati ucraini in Russia: “Provengono tutti da Donetsk e Lugansk” In relazione alla guerra in Ucraina, intanto, l’agenzia di stampa russa Tass ha appreso da una fonte delle forze dell’ordine di Mosca che più di un milione e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022)in: una fonte delle forze dell’ordine di Mosca ha riferito che1,5diprovenienti dasi sono recati nella Federazione Russa. Nel frattempo, i media russi hanno anche comunicato che la prima nave da carico è pronta a partire dal porto di Mariupol dopo due mesi di blocco.1,5diin: “da” In relazione alla guerra in Ucraina, intanto, l’agenzia di stampa russa Tass ha appreso da una fonte delle forze dell’ordine di Mosca che più di un milione e ...

Advertising

ninobagala : RT @TatiUdaci: I rifugiati ucraini in Germania sono stati molto disturbati dalla bandiera russa. Hanno deciso di bruciarlo. Allo stesso t… - KGiombini : @xx_thebossx @steangelini80 quelli che hai tu, visto che non ti sei informata e gli Ucraini sono Nazzzistissimi. ba… - EuracMinorities : A causa della guerra oltre 100mila profughi ucraini sono arrivati in Italia. Intervistata da Ilaria Signori, France… - teresabenvenut : RT @Assindatcolf: #ucraina e #lavoroDomestico A breve corsi di formazione gratuita per i rifugiati La nostra iniziativa sul @sole24ore di… - Lavorosole24ore : Rifugiati ucraini: primi passi sul lavoro ma il percorso è lento -