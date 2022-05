Quando Boris Pahor negava le Foibe | “È tutta una balla | nulla di vero” Video

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Ci ha lasciato oggi, alla veneranda età di 108 anni,. Sloveno con cittadinanza italiana, il celebre scrittore era nato nel 1913 a Trieste, che al tempo era soggetta al dominio austriaco, e ha continuato a vivere nel capoluogo giuliano fino alla morte. Attivo nella resistenza durante la Seconda guerra mondiale, nel 1944 fu arrestato dai collaborazionisti sloveni e consegnato alla Gestapo, per poi essere deportato nei campi di concentramento tedeschi. Questa esperienza diventerà centrale nelle sue opere, che lo hanno reso noto in tutto il mondo. Quello che però è un po’ meno noto è cheha più volte negato la verità storica delle. Un titino nostalgico D’altra parte, comunista titino e nazionalista sloveno, è sempre stato ben poco ...

Advertising

NomeEssere : RT @IlPrimatoN: Per lui pure Trieste doveva essere iugoslava #BorisPahor - IlPrimatoN : Per lui pure Trieste doveva essere iugoslava #BorisPahor - mai_gret : RT @TriesteFilmFest: R.I.P. Boris Pahor ?? Noi lo ricordiamo qui con il lungo applauso che lo accolse al @TeatroMiela nel 2020, durante la… - VParrillaAixela : RT @TriesteFilmFest: R.I.P. Boris Pahor ?? Noi lo ricordiamo qui con il lungo applauso che lo accolse al @TeatroMiela nel 2020, durante la… - TriesteFilmFest : R.I.P. Boris Pahor ?? Noi lo ricordiamo qui con il lungo applauso che lo accolse al @TeatroMiela nel 2020, durante… -

Poco dopo l'una, erano in strada, in corso Amedeo di Savoia,- hanno raccontato alla Polizia ... Propone di raderla al suolo e ricostruirne una nuova È morto a 108 anniPahor. Raccontò le ...All'inferno dei totalitarismi novecenteschiPahor ha dedicato articoli, saggi, interviste, ...si entrava chiedevano cosa si sapeva fare. Poi finché ci si reggeva in piedi si doveva ...Morto a 108 anni lo scrittore sloveno nato a Trieste nel 1913. Nella sua casa tra Carso e mare aveva una routine precisa: «Niente maiale, così nelle arterie fluisce bene il sangue». A colazione assume ...Triestino di lingua slovena, aveva 108 anni. Visse in prima persona e trasfigurò in grande letteratura la repressione fascista e i due conflitti mondiali ...