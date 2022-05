Organico ATA 2022 25 | CPIA | quanti assistenti amministrativi e collaboratori scolastici Uso quota accantonata

Advertising

CascioneAngelo : @orizzontescuola Aggiungo anche stabilizzazione dell' organico Covid come supporto ai tagli del personale ATA di qu… - MarcG_69 : #SCIOPERO #SCUOLA Tagli all'organico, classi pollaio, reclutamento docenti lungo e costoso: docenti e Ata scioperan… - Francesco_Morra : Ci vorrebbe un decreto ingiuntivo al MIUR per farmi pagare lo stipendio? Personale Ata Organico Covid ci fate lavorare ora pagateci! - chrcapuano : RT @Francesco_Morra: Lo stato italiano ti fa lavorare e poi paga quando vuole. Il mio stipendio di Aprile quando? Organico ATA Covid Scuola. - Francesco_Morra : Lo stato italiano ti fa lavorare e poi paga quando vuole. Il mio stipendio di Aprile quando? Organico ATA Covid Scuola. -

... educativo e; la riduzione del numero di alunni per classe ; modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente consolidati indi fatto che superino il ......per spiegare i motivi della protesta. Oggetto della contestazione 'metodo e contenuti del D. L. 36 del Governo Draghi e del Ministero dell'Istruzione' e in particolare i tagli all'e alle ...I primi dati indicano una larga adesione allo sciopero nazionale e alla manifestazione in piazza Ss Apostoli. Pino La Fratta, segretario Cgil Scuola Abruzzo e Molise: "Siamo in tanti, non possono igno ...5 sigle sindacali hanno manifestato di fronte alla Prefettura. In tutta Italia si attacca il governo per contratti non rinnovati, problemi legati alla formazione e classi-pollaio ...