Orban gela la von der Leyen | “Nessun accordo su sanzioni a Mosca | Commissione irresponsabile”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – “Non c’èal momento” sullealla Russia. E “se ci troviamo in questa situazione è colpa dellaEuropea, che ha presentato il sesto pacchetto disenza prima avere l’degli stati membri, un modo di fare“. Così Viktor, arrivando al Consiglio europeo,Ursula von derlanciandole una chiara frecciata. Prima le soluzioni, poi lebacchetta laeuropea Per il premier ungherese, escludere il petrolio via oleodotto dall’embargo Ue “è una buona soluzione, ma dobbiamo avere garanzie di poter avere il petrolio russo in altro modo se ci dovesse essere un incidente al condotto”. Qual è ...

Advertising

RaiNews

E' stato superato il terzo mese di guerra . Novantesimo giorno dall'inizio del conflitto in Ucraina e la pace appare ancora un'utopia. Emblematiche le parole di Sergey Lavrov , ministro degli Esteri ...Una corrispondenza da Budapest mette in relazione il no del premier ungherese Viktorall'... dove il rialzo simultaneo tanto dei prezzi quanto dei tessi di interesse sui mutuigli acquisti ... Ungheria, Orban vola e gela opposizione Vado o non vado Meloni e Salvini, invitati alla convention conservatrice Cpac a Budapest con Orban, mantengono un basso profilo.Sui piani per la diversificazione energetica da Mosca - che oggi verranno presentati con il maxi-pacchetto “RePowerEU” - sono allineati, ma sulle sanzioni contro la Russia Europa e ...