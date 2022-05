Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro: ecco chi sono (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 25 Cavalieri del Lavoro: dall’editore della Settimana Enigmistica, Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, al presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini. Dal re delle marmellate bio, Andrea Rigoni, a ‘Mr Allianz’ Sergio Balbinot. Dal manager che ha conquistato Renault, Luca De Meo, a Margherita Fuchs, presidente di Birra Forst. Mattarella oggi ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha formalizzato le nomine. Il Quirinale ha diffuso l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della regione di provenienza: Valter ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergiohato 25del: dall’editore della Settimana Enigmistica, Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, al presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini. Dal re delle marmellate bio, Andrea Rigoni, a ‘Mr Allianz’ Sergio Balbinot. Dal manager che ha conquistato Renault, Luca De Meo, a Margherita Fuchs, presidente di Birra Forst.oggi ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha formalizzato le nomine. Il Quirinale ha diffuso l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della regione di provenienza: Valter ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Capo dello Stato ha firmato i decreti. #ANSA - repubblica : Dal made in Italy alle parole crociate, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro - scichi : Dal made in Italy alle parole crociate, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro - antoniorosato72 : Dal made in Italy alle parole crociate, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro. Quattro le donne: Zuliani… - infoitinterno : Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro: ecco chi sono -