LIVE Sinner-Rublev 6-1 3-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il russo è avanti nel secondo set (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio profondo di Rublev: Sinner ha difficoltà negli spostamenti. 40-30 Lento in uscita dal servizio Sinner. 40-15 Di poco lungo il rovescio del russo. 30-15 Gran diritto diagonale di Rublev. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 Ace di Sinner. 3-4 Rublev non ha problemi al servizio e resta avanti. 40-15 Sul nastro lo slice di Sinner. 30-15 Servizio e diritto del russo. 15-15 Ace di Rublev. 0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI Sinner! 3-3 ACE E GRAN TURNO DI SERVIZIO TENUTO DA Sinner! AD-40 Servizio e diritto di Sinner. 40-40 secondo doppio fallo ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Rovescio profondo diha difficoltà negli spostamenti. 40-30 Lento in uscita dal servizio. 40-15 Di poco lungo il rovescio del. 30-15 Gran diritto diagonale di. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 Ace di. 3-4non ha problemi al servizio e resta. 40-15 Sul nastro lo slice di. 30-15 Servizio e diritto del. 15-15 Ace di. 0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI! 3-3 ACE E GRAN TURNO DI SERVIZIO TENUTO DA! AD-40 Servizio e diritto di. 40-40doppio fallo ...

Advertising

Corriere : Sinner-Rublev per i quarti: il russo tiene il servizio, 6-1, 1-2La diretta - zazoomblog : LIVE Sinner-Rublev 6-1 1-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il russo è avanti nel secondo set - #Sinner-Rublev… - infoitsport : Sinner Rublev al Roland Garros 2022, il risultato in diretta live - sportface2016 : #RolandGarros , #Sinner si prende il primo set 6-1 contro #Rublev SEGUI IL LIVE DEL MATCH - sportli26181512 : Sinner-Rublev al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner affronta sul Suzanne Leng… -