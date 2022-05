LIVE Sinner-Rublev 4-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break a Parigi! (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 l’azzurro tiene ancora il servizio e conferma il break. 40-30 Rublev PROVA A RIMETTERE IN PIEDI IL GAME CON UN’ALTRA SUPER RISPOSTA 40-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI Rublev SULLA RIGA 40-0 Chiusura vincente del classe 2001. 30-0 Servizio vincente dell’italiano. 15-0 Ace di Sinner. 3-1 Servizio e diritto di Rublev che vince il primo game del match. 40-15 Lungo il rovescio in recupero di Sinner. 30-15 Termina larga la difesa di diritto di Rublev. 30-0 Buona prima del russo. 15-0 Servizio e diritto in contropiede di Rublev. 3-0 CHE INIZIO DI Sinner CHE CONFERMA IL break! 40-15 FIAMMATA IN CORSA DI Rublev CON IL ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1tiene ancora il servizio e conferma il. 40-30PROVA A RIMETTERE IN PIEDI IL GAME CON UN’ALTRA SUPER RISPOSTA 40-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DISULLA RIGA 40-0 Chiusura vincente del classe 2001. 30-0 Servizio vincente dell’italiano. 15-0 Ace di. 3-1 Servizio e diritto diche vince il primo game del match. 40-15 Lungo il rovescio in recupero di. 30-15 Termina larga la difesa di diritto di. 30-0 Buona prima del russo. 15-0 Servizio e diritto in contropiede di. 3-0 CHE INIZIO DICHE CONFERMA IL! 40-15 FIAMMATA IN CORSA DICON IL ...

