(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Ci risiamo. Torna l’estate e ritorna a bruciare ladicon l’o di ieri a ridosso della Villa di Plinio e solo grazie all’intervento dei pompieri – sembrerebbe avvisati dai passanti – si è riusciti a domare l’o. Un episodio che auspichiamo non apra una nuova stagione dei fuochi ai danni del polmone verde della Capitale e gioiello di Ostia a due passi dal mare di Roma.” “Un copione già visto negli ultimi anni, che conferma lo scarso impegno sulla tutela dellada parte dall’amministrazione attuale e di quella precedente, con il flop delle telecamere a circuito chiuso e dei droni che non sono riusciti a prevenire l’o divampato ieri.” “Siamo preoccupati, è evidente che servono altri interventi come l’istituzione di una ...

Advertising

LavoroLazio_com : Fiumicino, Picca (Lega): 'Il termine dei lavori pubblici coincide casualmente con la campagna elettorale' “La stra… -

RomaDailyNews

'La commissaria delladi Fiumicino si spertica in presunte critiche all'amministrazione e, non avendo argomenti, usa ... 'Su una cosa ha ragione: le persone non sono stupide - prosegue - e lo ...'La commissaria delladi Fiumicino si spertica in presunte critiche all'amministrazione e, non avendo argomenti, usa ... 'Su una cosa ha ragione: le persone non sono stupide - prosegue - e lo ... Lega, Picca: mettere in sicurezza pineta Castel Fusano, ancora incendi - RomaDailyNews La proposta, presentata dal presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo (PD) ma che tra i firmatari presenta anche esponenti della Lega (Monica Picca) Fratelli d’Italia (Pietro Malara) e ...“La commissaria della Lega di Fiumicino si spertica in presunte critiche all’amministrazione e, non avendo argomenti, usa escamotage francamente ridicoli. Perché è ridicolo attaccare un’amministrazion ...