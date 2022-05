La strada trafficata viene travolta da un imponente crollo di massi: nessun ferito (Di lunedì 30 maggio 2022) Il video arriva dall'Indonesia, ed è stato registrato dalla telecamera di sicurezza installata in una casa della zona. La via, percorsa prevalentemente da scooter, viene travolta da una frana e resa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Il video arriva dall'Indonesia, ed è stato registrato dalla telecamera di sicurezza installata in una casa della zona. La via, percorsa prevalentemente da scooter,da una frana e resa ...

Advertising

st4ey : @Hanji_quokka_ IO HO UNA STRADA DAVANTI CASA MOLTO TRAFFICATA E AL MOMENTO SEMBRA MOLTO INTERESSANTE - accountnr2 : Se c’è chi pranza nei dehors su un marciapiede non capisco perché non si possa godere di un aperitivo su un balconc… - VdiMontecristo : Non riuscirò mai ad uscire da questo parcheggio perché la strada è super trafficata e ho paura di essere presa in pieno ?? - Eleven879 : @SandraM0027 @Pierpao83699717 Anni 80, ricordo che le trovavamo la sera appoggiate sull'asfalto sotto al lampione f… - ulisse62as : Vorrei chiedere a quel tizio in moto che ho incrociato stamattina a venti km dalla città in una strada poco traffic… -