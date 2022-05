Jorge Lorenzo lancia gli NFT X-Fuera con MADworld e Animoca Brands (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tre volte campione del mondo MotoGP . Scopriamo tutti i dettagli! MADworld e Animoca Brands annunciano con orgoglio una partnership con Jorge Lorenzo, 3 volte Campione del Mondo MotoGP, per avventurarsi insieme nel metaverso. Questa collaborazione consiste in drop multipli di NFT (non-fungible tokens) e porterà all’uscita imminente dell’esperienza di gioco play-to-earn (P2E) di MADworld intitolata MADrace, che assimila tutti i progetti P2E NFT di MADworld in un unico ecosistema di racing. La campagna includerà giveaway entusiasmanti, utility mai viste prima e alcune incredibili esperienze nel mondo reale e digitale con lo stesso Jorge. Lorenzo è considerato uno dei piloti più abili e coraggiosi di questo secolo. ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tre volte campione del mondo MotoGP . Scopriamo tutti i dettagli!annunciano con orgoglio una partnership con, 3 volte Campione del Mondo MotoGP, per avventurarsi insieme nel metaverso. Questa collaborazione consiste in drop multipli di NFT (non-fungible tokens) e porterà all’uscita imminente dell’esperienza di gioco play-to-earn (P2E) diintitolata MADrace, che assimila tutti i progetti P2E NFT diin un unico ecosistema di racing. La campagna includerà giveaway entusiasmanti, utility mai viste prima e alcune incredibili esperienze nel mondo reale e digitale con lo stessoè considerato uno dei piloti più abili e coraggiosi di questo secolo. ...

