Io e il mio suono. La versione di Giovanni Falzone (Di lunedì 30 maggio 2022) Giovanni Falzone arriva a Milano con una valigia, 20.000 lire e una tromba. Resta seduto dieci anni nell’orchestra sinfonica Verdi poi si alza, ringrazia, e salta nel mondo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022)arriva a Milano con una valigia, 20.000 lire e una tromba. Resta seduto dieci anni nell’orchestra sinfonica Verdi poi si alza, ringrazia, e salta nel mondo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Nu_maNu_suono : Tanto voi non sariete mai il mio segno zodiacale - CiaobyDany : @IcedLeafN Io solo Zaku di Naruto (lo studente del villaggio del suono dell'esame per diventare chunin) e in realtà… - Lizzie_Tito : la differenza con qualunque altro suono esterno o la voce di qualcun altr*. Nel mio caso non fanno paura, è solo mo… - _hollandscurls : spiacente a me della c4rrisi nella mia tl di tiktok che balla p rreo non interessa quel suono e tiktok di qualcun a… - mony_visentin : RT @heyimclaireee: “Grazie mamma, grazie papà per aver creduto in me prima di chiunque altro, per avermi cresciuta con il suono della music… -