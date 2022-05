Il Paradiso delle Signore 7, spoiler settembre: Maria stilista, Salvo e Anna in crisi (Di lunedì 30 maggio 2022) La soap opera Il Paradiso delle Signore tornerà a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori dal mese di settembre, con la messa in onda delle nuove puntate. Si ripartirà da quanto è accaduto nell’ultima puntata della sesta stagione. Marcello dopo essersi pentito di aver lasciato Ludovica, si è recato di corsa a villa Bergamini con l’intenzione di poter rimediare all’errore commesso. Riuscirà il giovane ragazzo a riconquistare il cuore della sua amata? Scopriamo insieme qualche spoiler su quello che accadrà nel corso della settima stagione. Il Paradiso delle Signore 7, la contessa e Vittorio Conti soci Gli spoiler inerenti alle puntate de Il Paradiso delle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 maggio 2022) La soap opera Iltornerà a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori dal mese di, con la messa in ondanuove puntate. Si ripartirà da quanto è accaduto nell’ultima puntata della sesta stagione. Marcello dopo essersi pentito di aver lasciato Ludovica, si è recato di corsa a villa Bergamini con l’intenzione di poter rimediare all’errore commesso. Riuscirà il giovane ragazzo a riconquistare il cuore della sua amata? Scopriamo insieme qualchesu quello che accadrà nel corso della settima stagione. Il7, la contessa e Vittorio Conti soci Gliinerenti alle puntate de Il...

Advertising

EnfantProdige : RT @zingarella_a: @itsme399 Da “il paradiso delle signore” il passo è breve per: - kscarlett22_ : RT @zingarella_a: @itsme399 Da “il paradiso delle signore” il passo è breve per: - whereimentobe : Petizione per far diventare la Kinder Paradiso la queen delle merendina grazie - itsme399 : RT @zingarella_a: @itsme399 Da “il paradiso delle signore” il passo è breve per: - zingarella_a : @itsme399 Da “il paradiso delle signore” il passo è breve per: -