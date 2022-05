Il giornalista francese Frédéric Leclerc - Imhoff ucciso in Ucraina - Esteri - quotidiano net

Advertising

Uccisoin Donbass, la conferma di Macron Esteri Primo Piano Uccisoin Donbass, la conferma di Macron Di Andrea Bonazza - 30 Maggio 2022 Facebook Twitter Pinterest ...Frédéric Leclerc Imhoff ,, è stato ucciso a Severodonetsk , in Ucraina, mentre stava realizzando un servizio sulle operazioni di evacuazione per Bfm - tv . La notizia è stata diffusa dal governatore ...(Adnkronos) – Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso a Sievierodonetsk, nell’Ucraina orientale, dopo che è stata colpita l’auto sulla quale viaggiava mentre era in corso ...Un giornalista francese è stato ucciso a Severodonetsk, nell’Ucraina orientale. Il giornalista è morto dopo che è stata colpita l’auto sulla quale viaggiava mentre era in corso l’evacuazione dei ...