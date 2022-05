Energia rinnovabile, Cingolani: “Nel 2022 già installati impianti per 5,1 Gw: due volte e mezzo la potenza allacciata in 2020 e 2021” (Di lunedì 30 maggio 2022) La corsa del governo per sbloccare le autorizzazioni di nuovi impianti da fonti rinnovabili, accelerata dalla guerra in Ucraina con relativa necessità di affrancarsi dal gas russo, sembra avere i primi effetti. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, riferendo in Commissione Ambiente alla Camera sulla conversione in legge del decreto Aiuti, ha spiegato che nei primi cinque mesi del 2022 ci sono state richieste di allacciamento alla rete di Terna per 5,1 gigawatt, due volte e mezza la potenza da rinnovabili allacciata nel 2020 e 2021. Secondo l’ultimo rapporto dell’Energy & Strategy group del Politecnico di Milano, la nuova potenza da rinnovabili installata nel 2021 è stata di 1,3 gigawatt, oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La corsa del governo per sbloccare le autorizzazioni di nuovida fonti rinnovabili, accelerata dalla guerra in Ucraina con relativa necessità di affrancarsi dal gas russo, sembra avere i primi effetti. Il ministro della Transizione ecologica Roberto, riferendo in Commissione Ambiente alla Camera sulla conversione in legge del decreto Aiuti, ha spiegato che nei primi cinque mesi delci sono state richieste di allacciamento alla rete di Terna per 5,1 gigawatt, duee mezza lada rinnovabilinel. Secondo l’ultimo rapporto dell’Energy & Strategy group del Politecnico di Milano, la nuovada rinnovabili installata nelè stata di 1,3 gigawatt, oltre ...

