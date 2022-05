Elon Musk su Johnny Depp vs Amber Heard: “Spero che entrambi possano ricominciare” (Di lunedì 30 maggio 2022) Elon Musk ha scelto tweet per rivelare che cosa pensa veramente del controverso processo tra Johnny Depp e Amber Heard che ha avuto luogo in Virginia nelle ultime settimane. Elon Musk si è aperto per la prima volta a proposito dell'ormai celebre processo tra Johnny Depp e Amber Heard, augurando ad entrambi di "poter ricominciare". Musk ha risposto ad un tweet di Lex Fridman, celeberrimo podcaster, scienziato informatico e ricercatore di intelligenza artificiale. Nel suo tweet, Elon ha scritto: "Spero che entrambi vadano avanti e possano ricominciare. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022)ha scelto tweet per rivelare che cosa pensa veramente del controverso processo trache ha avuto luogo in Virginia nelle ultime settimane.si è aperto per la prima volta a proposito dell'ormai celebre processo tra, augurando addi "poter".ha risposto ad un tweet di Lex Fridman, celeberrimo podcaster, scienziato informatico e ricercatore di intelligenza artificiale. Nel suo tweet,ha scritto: "chevadano avanti e. ...

Advertising

matteorenzi : Enews che spazia tra Elon Musk e il film di Bellocchio, Checco Zalone e Il Mostro. La trovate qui. Buona settimana - SkyTG24 : Elon Musk sulla denatalità in Italia: 'Se continua così non ci saranno più italiani' - HuffPostItalia : Elon Musk: se gli italiani non fanno più figli si estingueranno - mariamacina : RT @matteorenzi: Enews che spazia tra Elon Musk e il film di Bellocchio, Checco Zalone e Il Mostro. La trovate qui. Buona settimana https:/… - yhuckay1 : @dojabolsonarist é homofobia do elon musk -

Tim Cook è il secondo CEO più pagato nel 2021 Sono loro tre che si sono effettivamente contesi queste posizioni, perché tra la seconda e la prima c'è un abisso: sono infatti 23,5 i miliardi di compenso che Elon Musk , CEO di Tesla e SpaceX, ha ... Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Da sempre fan sfegatato del tenore ed in particolare della sua "Con te partirò" Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Edi Aringhieri , avvenuta sabato 28 maggio 2022. Il tweet del patron di Tesla , ... Wired Italia Elon Musk denunciato dagli azionisti di Twitter per la sua condotta ritenuta “illegale” Leggi anche Elon Musk ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari: è ufficiale. La denuncia chiede un provvedimento ingiuntivo da parte del tribunale, che potrebbe potenzialmente costringere Musk a ... Perché alcuni azionisti di Twitter hanno denunciato Elon Musk Stavolta il miliardario sudafricano con cittadinanza canadese e americana è stato citato da alcuni investitori secondo i quali avrebbe appunto manipolato il mercato. E in virtù del fatto che punta chi ... Sono loro tre che si sono effettivamente contesi queste posizioni, perché tra la seconda e la prima c'è un abisso: sono infatti 23,5 i miliardi di compenso che, CEO di Tesla e SpaceX, ha ...Da sempre fan sfegatato del tenore ed in particolare della sua "Con te partirò"scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madrescrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Edi Aringhieri , avvenuta sabato 28 maggio 2022. Il tweet del patron di Tesla , ... Elon Musk, chi è davvero Leggi anche Elon Musk ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari: è ufficiale. La denuncia chiede un provvedimento ingiuntivo da parte del tribunale, che potrebbe potenzialmente costringere Musk a ...Stavolta il miliardario sudafricano con cittadinanza canadese e americana è stato citato da alcuni investitori secondo i quali avrebbe appunto manipolato il mercato. E in virtù del fatto che punta chi ...