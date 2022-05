Cosa sta succedendo alla dark mode di Facebook per iOS? (Di lunedì 30 maggio 2022) Che fine sta facendo la dark mode Facebook? Stiamo parlando dell’interfaccia in modalità scura di Facebook per iOS che, a quanto pare, per molti utenti sta sparendo. Le segnalazioni sono state fatte in primis dagli utenti – che hanno iniziato a notare il fatto che stesse letteralmente sparendo – e sono poi state confermate da portali di settore. Non è stata data – attualmente e almeno per ora – nessuna spiegazione in merito alla questione. LEGGI ANCHE >>> Come attivare la dark mode di Google su desktop dark mode Facebook iOS, che succede? how come my Facebook ain’t dark mode anymore — sace (@dbau ) May 30, 2022 Il portale ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 maggio 2022) Che fine sta facendo la? Stiamo parlando dell’interfaccia in modalità scura diperche, a quanto pare, per molti utenti sta sparendo. Le segnalazioni sono state fatte in primis dagli utenti – che hanno iniziato a notare il fatto che stesse letteralmente sparendo – e sono poi state confermate da portali di settore. Non è stata data – attualmente e almeno per ora – nessuna spiegazione in meritoquestione. LEGGI ANCHE >>> Come attivare ladi Google su desktop, che succede? how come myain’tanymore — sace (@dbau ) May 30, 2022 Il portale ...

