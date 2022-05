Chiara Nasti e il coro su Zaniolo | «Con quel gamberetto…» Poi cancella il commento

(Di lunedì 30 maggio 2022) «Il figlio di Zaccagni è di». Questo, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico negli ultimi giorni. E i commenti sui social hanno finito per esasperare. L’influencer è l’ex fidanzata di Nicolò, che mercoledì scorso ha deciso la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Ora è invece la compagna di Mattia Zaccagni, e pochi giorni fa, insieme all’attaccante della Lazio, è stata protagonista di un ‘gender reveal party’ organizzato all’Olimpico per annunciare il sesso del bambino che la coppia sta aspettando. Un episodio che aveva fatto discutere, giudicato troppo pacchiano, con tanto di replica stizzita della stessa: «Siete solo invidiosi di ...

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - GiulioCiminello : @europacnfleague Quello che s'è scopato Chiara Nasti Senza fa danni, a differenza der poro Zaccagni... - vienegiututto : Zaccagni in ritiro con la Nazionale. Chiara Nasti a casa. Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale. - DoctorDeathStar : RT @Amala1908__: Chiara #Nasti ha detto che #Zaniolo ha il #gamberetto? HAHAHAHAHAHAH però il gamberetto ti piaceva... Ridicola - Hans__Heydrich : RT @HungryMarcio: Chiara Nasti che prende in braccio il figlio appena nato -

Ma la famosa modella e influencer, rispondendo a un commento su Instagram, ha perso il controllo, umiliando l'ex fidanzato e scatenando una bufera enorme. Nonostante laabbia ...al centro delle polemiche: la battuta sul suo ex non è piaciuta Lei è una popolare influencer e ha avuto anche una storia importante con Nicolò Zaniolo , il quale ha vinto con la sua Roma ...Non si placa la polemica e il caos social che - negli ultimi giorni - sta travolgendo l'influencer Chiara Nasti e il calciatore ...Quello che l'influencer ha fatto è un atto gravissimo, che andrebbe condannato anche perché quella di cui stiamo parlando è una persona che di lavoro “influenza” gli altri.