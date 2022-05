Charlene di Monaco sparisce al GP: messa in ombra da un’altra (Di lunedì 30 maggio 2022) Charlene di Monaco messa in ombra la GP di Montecarlo da un’altra donna. Nessuno se lo sarebbe aspettato all’evento che avrebbe dovuto consacrare definitivamente il suo ritorno alla vita sociale e che avrebbe dovuto mettere a tacere o confermare le voci di crisi con Alberto. Charlene di Monaco, show al GP di Montecarlo Charlene di Monaco è passata in secondo piano nonostante due giorni di apparizioni pubbliche, i cambi di look, l’abbraccio a Charles Leclerc per una sconfitta altrettanto inaspettata, la premiazione con sua figlia Gabriella che ha debuttato al suo primo evento formale di sera durante la Monte-Carlo Fashion Week, e l’espressione quasi disgustata mentre Alberto le prende la mano. Se Charlene è stata la ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022)diinla GP di Montecarlo dadonna. Nessuno se lo sarebbe aspettato all’evento che avrebbe dovuto consacrare definitivamente il suo ritorno alla vita sociale e che avrebbe dovuto mettere a tacere o confermare le voci di crisi con Alberto.di, show al GP di Montecarlodiè passata in secondo piano nonostante due giorni di apparizioni pubbliche, i cambi di look, l’abbraccio a Charles Leclerc per una sconfitta altrettanto inaspettata, la premiazione con sua figlia Gabriella che ha debuttato al suo primo evento formale di sera durante la Monte-Carlo Fashion Week, e l’espressione quasi disgustata mentre Alberto le prende la mano. Seè stata la ...

