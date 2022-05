Camila Giorgi si ferma agli ottavi, fuori in due set con la Kasatkina (Di lunedì 30 maggio 2022) Finisce l'avventura al Roland Garros di Camila Giorgi, superata 6 - 2 6 - 2 in un'ora e venti minuti dalla russa Daria Kasatkina. E' questo l'epilogo di un match mai decollato e deciso dai tantissimi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Finisce l'avventura al Roland Garros di, superata 6 - 2 6 - 2 in un'ora e venti minuti dalla russa Daria. E' questo l'epilogo di un match mai decollato e deciso dai tantissimi ...

Advertising

Eurosport_IT : É QUI LA FESTAAAAAAA! ?? Camila Giorgi è agli ottavi di finale del Roland Garros! ?? #EurosportTENNIS |… - FiorinoLuca : CAMILA SHOW! ?????? Camila #Giorgi supera Aryna #Sabalenka e raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di f… - MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi esce di scena negli ottavi di finale del Roland Garros femminile, seco… - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi esce di scena con una Kasatkina in straordinaria fiducia che arriva ai quarti di finale avendo ceduto app… - SportRepubblica : Roland Garros, Camila Giorgi ko negli ottavi. Oggi in campo anche Sinner -