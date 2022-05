Basket | playoff Serie A | Milano piega Sassari con un super Rodriguez Olimpia sul 2 - 0 - Sport - Basket

Advertising

Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari Milano, 30 maggio 2022 " Non senza fatica l' Armani AX Milano riesce a mettere a segno il punto del 2 - 0 nella serie della semifinale scudetto ...... L'OLIMPIA VA SUL 2 - 0! Si è chiusa Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara - 2 delle semifinali deidella Serie A1 di. E l'Olimpia passa in ...Grazie alla vittoria per 91-82 contro il Banco di Sardegna Sassari in Gara 2, Ettore Messina ha conquistato la 73ª vittoria nella post-season della propria carriera, superando così ...L'Armani Exchange fatica ma alla fine prevale per 91-82, dopo essere stata sotto di 8 punti intervallo, trascinata da un grande Rodriguez autore di 19 punti e 5 assist ...