Ascolti TV 29 maggio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di lunedì 30 maggio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, domenica 29? Sui canali Rai,, sono andati in onda Mina Settembre (Rai 1), Passeggero 23 (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Avanti un altro pure di! (Canale 5), Il Cavaliere Oscuro (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv diCuriosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ...

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre a 2,9 mln, CTCF chiude sfiorando i 2 mln - Mattiabuonocore : 2.463.000 e il 18.3% per la differita del Gp di Monaco su Tv8 - fabiofabbretti : Da segnalare il boom di Tv8 con i motori: la diretta della #MotoGP 13.2% (1,9 mln), la differita della #Formula1 18… - fabiofabbretti : La replica di #MinaSettembre (2,9 milioni - 16.7%) batte nettamente #AvantiUnAltroPureDiSera (2,1 mln - 13.1%).… - bubinoblog : #ASCOLTITV 29 MAGGIO 2022: MINA SETTEMBRE, CTCF, AVANTI UN ALTRO, LINEA VERDE, DOMENICA IN, GIRO D'ITALIA -

...sin da subito tra i titoli più visti nella Global Top 10 dello streamer tra il 16 e il 22. ... Dopo i buonidi Entrevías su Telecinco (poco meno di due milioni di telespettatori in media ...Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere glieffettivi delle ...negli Stati Uniti Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 29...Nel 2021 il suo “Rapapa” è stato tra le 38 tracce tech house più suonate al mondo, ha raggiunto l’incredibile cifra di 27 milioni di visualizzazioni su Tik ...Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida degli ascolti televisivi della prima serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli asc ...