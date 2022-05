Anziana fatta a pezzi, la figlia resta in carcere. Il marito: «Non mi parlava della madre da mesi». Le ipotesi del gip sull’omicidio (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Gip di Milano Giulio Fanales ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Rosa Fabbiano, 58 anni, accusata dell’omicidio di sua madre Lucia Cipriano, 84 anni, trovata morta dopo due mesi e fatta a pezzi nella vasca da bagno della sua casa di Melzo, nel Milanese. L’accusa è di omicidio volontario aggravato e vilipendio di cadavere. Ieri la donna, nel corso dell’interrogatorio davanti al giudice, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Lo aveva già fatto giovedì scorso davanti agli inquirenti. I motivi «fondanti» dell’omicidio sono «da ricondursi all’assoluta incapacità dimostrata dall’indagata nel sopportare il decadimento fisico e mentale altrui e, in particolare, di coloro che le sono affettivamente legati», secondo il Gip di Milano che lo mette nero su ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Gip di Milano Giulio Fanales ha convalidato il fermo e disposto ilper Rosa Fabbiano, 58 anni, accusata dell’omicidio di suaLucia Cipriano, 84 anni, trovata morta dopo duenella vasca da bagnosua casa di Melzo, nel Milanese. L’accusa è di omicidio volontario aggravato e vilipendio di cadavere. Ieri la donna, nel corso dell’interrogatorio davanti al giudice, si è avvalsafacoltà di non rispondere. Lo aveva già fatto giovedì scorso davanti agli inquirenti. I motivi «fondanti» dell’omicidio sono «da ricondursi all’assoluta incapacità dimostrata dall’indagata nel sopportare il decadimento fisico e mentale altrui e, in particolare, di coloro che le sono affettivamente legati», secondo il Gip di Milano che lo mette nero su ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Anziana uccisa e fatta a pezzi a Melzo, il figlio dell'arrestata: «Ci disse che da marzo la nonna era ricoverata in una Rsa ht… - leggoit : Anziana uccisa e fatta a pezzi a Melzo, il figlio dell'arrestata: «Ci disse che da marzo la nonna era ricoverata in… - poteredonna : RT @marta_pellizzi: Anziana: 'Signorina, signorina, scusi, mi può accompagnare? Non ce la faccio.' Io: 'Mi piacerebbe, ma sono cieca e non… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Melzo, anziana uccisa e fatta a pezzi: la figlia resta in carcere per omicidio - infoitinterno : Anziana fatta a pezzi: la figlia resta in carcere per omicidio -