Vincenzo Nibali | “Ripensamenti sul ritiro? No | decisione difficile Felice per il Giro d’Italia”

(Di domenica 29 maggio 2022)ha concluso il2022 al quarto posto. Lo Squalo è riuscito a chiudere a ridosso del podio, ottenuto un piazzamento onorevole nella sua ultima apparizione alla Corsa Rosa. Il 37enne si è distinto nel corso delle tre settimane e ha fornito alcuni lampi della sua classe, emozionando i tifosi ancora una volta. Il capitano dell’Astana ha concluso alle spalle di Jai Hindley, Richard Carapaz e Mikel Landa.ha comunicato il proprioal termine di questa stagione e oggi ne ha riparlato ai microfoni della Rai: “Ci ripenso? No. A volte le decisioni sono difficili da prendere. Credo di regalare grandi emozioni ai miei tifosi, sono contento di quello che ho fatto e non ci sono. Arriverò a fine stagione ...

, primo degli italiani, chiude al quarto posto ai piedi del podio. Per quanto riguarda le altre maglie, Arnaud Demare ha conquistato la maglia a ciclamino della classifica a punti, ...Oggi, domenica 29 maggio, è andata in scena la ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia 2022 di ciclismo su strada: la cronometro individuale con partenza ed arrivo a Verona, dI 17.4 km, ha ...Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia 2022 al quarto posto. Lo Squalo è riuscito a chiudere a ridosso del podio, ottenuto un piazzamento onorevole nella sua ultima apparizione alla Corsa Rosa.Nell’ultima tappa, nella crono andata in scena a Verona, l’australiano 26enne Jai Hindley ha confermato la maglia rosa vincendo così il Giro d’Italia 2022. Nulla da fare per Carapaz, che proprio a Ver ...