Tempesta d'amore, anticipazioni 30 maggio: André è in crisi (Di domenica 29 maggio 2022) Tempi durissimi per André Konopka a Tempesta d'amore. Lo chef, negli ultimi tempi, è stato messo sotto pressione da Christoph che, intenzionato a far rientrare l'hotel Fürstenhof tra i migliori della Germania per ottenere il prestito necessario per acquistarne altri tre e creare una sua catena, gli ha chiesto di offrire un servizio migliore in cucina e modernizzare i suoi piatti. Inoltre, l'albergatore ha messo in discussione la possibilità che André possa ottenere la seconda stella e questo sta minando l'autostima dell'uomo, che sembrerà sempre più in crisi. Proprio per reagire a questo momento difficile e per cercare di ritrovare la propria creatività sopita, il fratello di Werner , stando alle anticipazioni di lunedì 30 maggio, racconterà ad Hildegard di aver ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022) Tempi durissimi perKonopka ad'. Lo chef, negli ultimi tempi, è stato messo sotto pressione da Christoph che, intenzionato a far rientrare l'hotel Fürstenhof tra i migliori della Germania per ottenere il prestito necessario per acquistarne altri tre e creare una sua catena, gli ha chiesto di offrire un servizio migliore in cucina e modernizzare i suoi piatti. Inoltre, l'albergatore ha messo in discussione la possibilità chepossa ottenere la seconda stella e questo sta minando l'autostima dell'uomo, che sembrerà sempre più in. Proprio per reagire a questo momento difficile e per cercare di ritrovare la propria creatività sopita, il fratello di Werner , stando alledi lunedì 30, racconterà ad Hildegard di aver ...

