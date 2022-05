Sud: Meloni, 'sembra che al governo piaccia povero per poi ricattarlo con il Rdc' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "sembra che al governo dei migliori piaccia un Sud Italia povero e senza lavoro". Lo scrive Giorgia Meloni in un post su Facebook, aggiungendo: "Ecco due esempi. 1. Il prossimo 30 giugno scadrà l'autorizzazione della Commissione europea per la cosiddetta 'Decontribuzione Sud', misura richiesta da tempo da FdI e introdotta nel 2020 dal 'Decreto Agosto' che prevede uno sgravio contributivo del 30% per i datori di lavoro con sede nelle regioni meridionali". "Si tratta di una misura essenziale per favorire la tenuta occupazionale nel Sud Italia, una misura che Fratelli d'Italia ha chiesto di rendere strutturale, peccato che il governo si sia completamente disinteressato a chiederne la proroga alla Commissione UE facendo così cessare la decontribuzione il 30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "che aldei miglioriun Sud Italiae senza lavoro". Lo scrive Giorgiain un post su Facebook, aggiungendo: "Ecco due esempi. 1. Il prossimo 30 giugno scadrà l'autorizzazione della Commissione europea per la cosiddetta 'Decontribuzione Sud', misura richiesta da tempo da FdI e introdotta nel 2020 dal 'Decreto Agosto' che prevede uno sgravio contributivo del 30% per i datori di lavoro con sede nelle regioni meridionali". "Si tratta di una misura essenziale per favorire la tenuta occupazionale nel Sud Italia, una misura che Fratelli d'Italia ha chiesto di rendere strutturale, peccato che ilsi sia completamente disinteressato a chiederne la proroga alla Commissione UE facendo così cessare la decontribuzione il 30 ...

