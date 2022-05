Silvia Toffanin | mamma per la terza volta? E’ sogno ad occhi aperti

24Trends_Italia : 1. Marcelo - 50mille+ 2. Stefano D'Orazio - 50mille+ 3. Pisa-Monza - 50mille+ 4. Bale - 20mille+ 5. Jerry Calà - 20… - TeleConsiglio : Si è chiusa un’altra stagione di #Verissimo ma la domenica pomeriggio continua a essere dedicata a rivedere le migl… - QuotidianPost : Verissimo, Ida Platano ospite di Silvia Toffanin: scoppia la polemica - 24Trends_Italia : 1. Marcelo - 20mille+ 2. Pisa-Monza - 20mille+ 3. Bale - 20mille+ 4. Giorgi - 20mille+ 5. Ida Platano - 10mille+ 6.… - zazoomblog : Silvia Toffanin “chiude” Verissimo e dà l’arrivederci alla prossima edizione - #Silvia #Toffanin #“chiude”… -

L'ospite, nel corso del suo dialogo con, si è scagliata contro il film che ha come protagonista Lady Gaga , 'House of Gucci': 'Le future generazioni non sapranno mai la verità, in ...Nel suo dialogo con, la cantante ha ricordato che una volta 'ho bruciato la frizione: sono partita con il freno a mano inserito. Un'altra volta mi ha preso fuoco la macchina...' . ...Allegra Gucci: "Mia madre Patrizia Reggiani m'ha dato amore a modo suo. Quando annunciò la morte di papà Maurizio, era smarrita..." ...Ida Platano a Verissimo scatena la polemica e le critiche dei telespettatori e utenti social che hanno trovato l'intervista imbarazzante ...