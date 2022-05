Sandali per l’estate, la Chic Stones Collection di Gioseppo (Di domenica 29 maggio 2022) É tempo di scegliere i Sandali per l’estate! L’attrice spagnola Elsa Pataky sta già indossato il suo modello preferito per la calda stagione in arrivo. Comodi, Chic e super versatili, i Sandali della Chic Stones Collection abbracciano la tendenza etnica. I colori vivaci e naturali sono esaltati dalle pietre e dai cristalli che illuminano ogni passo mentre l’estrema comodità e leggerezza li rendono perfetti per ogni occasione di stile. Minimal nella forma ma grintosi nel carattere questi Sandali restano un punto chiave della collezione SS 2022 grazie anche all’utilizzo dei materiali selezionati. La pelle della pianta è prodotta infatti da concerie che seguono un protocollo di concia più sostenibile secondo gli standard del Leather Working ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) É tempo di scegliere iper! L’attrice spagnola Elsa Pataky sta già indossato il suo modello preferito per la calda stagione in arrivo. Comodi,e super versatili, idellaabbracciano la tendenza etnica. I colori vivaci e naturali sono esaltati dalle pietre e dai cristalli che illuminano ogni passo mentre l’estrema comodità e leggerezza li rendono perfetti per ogni occasione di stile. Minimal nella forma ma grintosi nel carattere questirestano un punto chiave della collezione SS 2022 grazie anche all’utilizzo dei materiali selezionati. La pelle della pianta è prodotta infatti da concerie che seguono un protocollo di concia più sostenibile secondo gli standard del Leather Working ...

