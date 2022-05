Roland Garros 2022, Alexander Zverev liquida Bernabe Zapata Miralles e vola ai quarti! (Di domenica 29 maggio 2022) Si è concluso il match dell’ottava giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per il quarto turno della parte alta, oggi il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha liquidato il qualificato spagnolo Bernabe Zapata Miralles per 7-6 (11) 7-5 6-3 in due ore e 48 minuti. Ai quarti per il teutonico ci sarà il vincente di Khachanov-Alcaraz. Nel primo set il tedesco trova subito il break in apertura, bissato nel quinto gioco. Lo spagnolo riduce il divario sul 2-4, poi trova l’aggancio nel decimo game. Si va al tie break: Zverev sciupa tre set point e ne annulla altrettanti all’avversario, poi alla quarta occasione chiude sul 13-11 dopo 64 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è concluso il match dell’ottava giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, deldi tennis: in campo, per il quarto turno della parte alta, oggi il numero 3 del mondo, il tedesco, che hato il qualificato spagnoloper 7-6 (11) 7-5 6-3 in due ore e 48 minuti. Ai quarti per il teutonico ci sarà il vincente di Khachanov-Alcaraz. Nel primo set il tedesco trova subito il break in apertura, bissato nel quinto gioco. Lo spagnolo riduce il divario sul 2-4, poi trova l’aggancio nel decimo game. Si va al tie break:sciupa tre set point e ne annulla altrettanti all’avversario, poi alla quarta occasione chiude sul 13-11 dopo 64 ...

