Red Canzian | chi è la figlia Chiara | “Ha preso una strada diversa dalla mia”

Chiara è nata dall'amore fra il bassista dei Pooh, Red Canzian e Delia Gualtiero. Lunghi capelli neri e un sorriso dolce, ha iniziato a cantare sin da piccola, realizzando con il padre il brano Il calcio del sorriso, divenuto l'inno del Treviso. Nel 2009 ha esordito nel mondo della musica, pubblicando il suo primo album da solista, intitolato Prova a dire il mio nome. In seguito ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e ha partecipato al concerto Amiche per l'Abruzzo, duettando con grandi cantanti italiane. Nel 2011, dopo l'uscita del suo secondo disco solista, Il mio sangue, ha deciso di prendersi una pausa.

