Pugnali e baionette in casa, denunciato un pensionato (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diciotto tra Pugnali e coltelli di varie dimensioni e tipologie: doppia lama, a serramanico, stiletti e baionette americane. Non solo lame, anche una quindicina tra bossoli e proiettili. Un vasto campionario recuperato dai Carabinieri della Stazione di Monte di Procida che è costato ad un pensionato di 66 anni una denuncia per detenzione illegale di arma e munizionamento di tipo militare. Dovrà rispondere dello stesso reato anche un 18enne di Monte di Procida nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto un pugnale a serramanico a doppia lama di 24 cm. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

