Pisa, 90 minuti per credere ancora alla Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo anni di anonimato fra Serie B e Serie C, il Pisa torna a sognare in grande e a competere per il ritorno in Serie A a 31 anni dall'ultima partecipazione. Il 2-1 subito giovedì al Brianteo nella finale d'andata dei playoff contro il Monza ha complicato le cose ma la rete di Berra al 93esimo consente ai toscani di crederci ancora. Per i nerazzurri, sorpresa della Serie B '21/'22, si tratta di un'occasione imperdibile, che, comunque finisca, darà ai molti giovani che compongono la squadra una grande consapevolezza dei propri mezzi. Pisa, breve storia recente Il Pisa nella sua storia può vantare 7 partecipazioni alla Serie A e 2 vittorie del campionato di Serie B, oltre a 2 Coppe Mitropa.

