MX2, GP Spagna 2022: Tom Vialle domina in Gara-1! Geerts cade ma recupera posizioni, bene Adamo e Bonacorsi (Di domenica 29 maggio 2022) Si è da poco concluso il primo atto del Gran Premio di Spagna 2022 per la MX2, presso il Circuito Internacional Comunidad de Madrid, intu Xanadú-Arroyomolinos; ad aggiudicarsi Gara-1 è stato il francese Tom Vialle, leader incontrastato per tutta la corsa. Alle sue spalle, piazzandosi sul podio, il tedesco Simon Laengenfelder e il francese Stephen Rubini. Un’ottima partenza di Jago Geerts ha permesso al belga di portarsi subito davanti a tutti, ma nel tentativo di allungo sugli inseguitori (Tom Vialle su tutti) è stato protagonista di una brutta caduta; nessuna conseguenza fortunatamente per il pilota, ma l’incidente ha rovinato i piani di Geerts che si è ritrovato in ventesima posizione a pochi minuti dall’inizio della corsa. Semplicemente dominante ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è da poco concluso il primo atto del Gran Premio diper la MX2, presso il Circuito Internacional Comunidad de Madrid, intu Xanadú-Arroyomolinos; ad aggiudicarsi-1 è stato il francese Tom, leader incontrastato per tutta la corsa. Alle sue spalle, piazzandosi sul podio, il tedesco Simon Laengenfelder e il francese Stephen Rubini. Un’ottima partenza di Jagoha permesso al belga di portarsi subito davanti a tutti, ma nel tentativo di allungo sugli inseguitori (Tomsu tutti) è stato protagonista di una brutta caduta; nessuna conseguenza fortunatamente per il pilota, ma l’incidente ha rovinato i piani diche si è ritrovato in ventesima posizione a pochi minuti dall’inizio della corsa. Semplicementente ...

Advertising

zazoomblog : Motocross oggi GP Spagna 2022: orari MXGP e MX2 programma tv streaming - #Motocross #Spagna #2022: #orari - MotorcycleSp : Tom Vialle ha vinto la gara di qualificazione MX2 in questa MXGP dalla Spagna. In una gara di 13 gir... #Motocross… - MotorcycleSp : La MXGP di Spagna si svolgerà questo fine settimana per il Campionato del Mondo di Motocross sul cir... #MXGP… - MotorcycleSp : I Mondiali MXGP e MX2 Motocross tornano questo fine settimana nella penisola iberica, ora per la MXG... #MXGP… - zazoomblog : Motocross GP Spagna MX2 2022: Vialle tenta il sorpasso su Geerts - #Motocross #Spagna #2022: #Vialle -