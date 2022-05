Le pagelle di Pisa-Monza 3-4 | Berlusconi e Galliani tornano in Serie A!

(Di domenica 29 maggio 2022) Riportiamo ledel match. Allo Stadio Arena Garibaldi i biancorossi di Giovanni Stroppa raggiungono per la prima volta nella storia laA. LediPrima delledi giocatori e allenatori di; riportiamo quella del direttore di gara. Mariani 7 – Anche un arbitro diA può trovare difficoltà in una partita cosi calda. Non sbaglia nulla, bravissimo a mantenere la calma.Nicolas 6 – Gran riflesso nel primo tempo su un bel colpo di testa di Marrone, sui 4 goal è completamente incolpevole. Birindelli 5 – Gioca una buonissima partita ma il quarto goal delè un suo regalo, ...

