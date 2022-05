“La mia carriera riparte altrove”: ha rifiutato il programma con Barbara D’Urso (Di domenica 29 maggio 2022) Ha rifiutato il programma in compagnia di Barbara D’Urso: la showgirl ed amatissima conduttrice riprende la sua carriera da altro. Ci sono scelte e scelte da prendere! C’è chi, a distanza di anni, se ne pente amaramente. E chi, invece, prende una drastica decisione perché consapevole che sia proprio questa la scelta giusta. Nel corso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 29 maggio 2022) Hailin compagnia di: la showgirl ed amatissima conduttrice riprende la suada altro. Ci sono scelte e scelte da prendere! C’è chi, a distanza di anni, se ne pente amaramente. E chi, invece, prende una drastica decisione perché consapevole che sia proprio questa la scelta giusta. Nel corso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

martaottaviani : 4/ Per vent’anni, durante la mia carriera diplomatica ho visto varie svolte nella nostra politica estera, ma non mi… - Luxgraph : MotoGp, Quartararo: 'E' stata la gara migliore della mia carriera - xqturn : Il mio addio lo faccio con questa foto x concludere la mia carriera in bellezza - Motorsport_IT : #MotoGP | Quartararo: “È la gara migliore della mia carriera!” #ItalianGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Splendido secondo posto per il pilota della #Yamaha, battuto solo d… -