Kroos: «Vincere la Champions al Real Madrid è più semplice»

Le parole del centrocampista tedesco Toni Kroos ha parlato in zona mista dopo il trionfo in Champions. Le sue parole in zona mista: «Questa Champions è stata diversa. Ci sono servite molte rimonte per arrivare qui, non era mai stato così prima. Abbiamo dimostrato di nuovo di avere qualità, non solo in campo ma anche come mentalità. E' stata una partita difficile contro una squadra forte con il Liverpool, ma alla fine abbiamo vinto. Ho pensato solo a Vincere oggi. Vincere la Champions è Vincere la Champions, qui è più facile perché abbiamo un gruppo speciale. Anche se non giochiamo meglio dei nostri avversari, è la testa che conta, la fiducia che ci dà Ancelotti con la sua tranquillità».

