Jai Hindley vince il Giro d’Italia | il 26enne australiano trionfa dopo la beffa del 2020 Nibali saluta con un incredibile quarto posto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Questa volta l’ultima cronometro non lo ha tradito, perché la Marmolada aveva già emesso le sue sentenze: Jaiè il vincitore del2022. Ilsabato ha conquistato la maglia rosa in salita, oggi la può celebrare all’Arena di Verona, al termine degli ultimi 17 km di gara. Due anni fa, nelcorso a ottobre per via della pandemia,aveva potuto assaporare il primato giusto per 24 ore, prima di inchinarsi a Tao Geoghegan Hart perdendo il testa a testa proprio nella cronometro dell’ultima tappa. Ora invece nessun pericolo: il margine sull’ecuadoriano Richard Carapaz era rassicurante. A chiudere il podio lo spagnolo Mikel Landa, davanti a un fantasticonzo, che ...