Incendio a Ostia | bruciata la pineta di Castelfusano - Cronaca - quotidiano net

Intervento di messa in sicurezza in Roma, 29 maggio 2022 " É andata a fuoco la di. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 7 di questa mattina e hanno coinvolto una ...

Intervento di messa in sicurezza in pineta Roma, 29 maggio 2022 " É andata a fuoco la pineta di Castelfusano a. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 7 di questa mattina e hanno coinvolto una zona di sottobosco tra viale Mediterraneo e viale di Villa di Plinio. L'allarme è stato da cittadini e da alcuni ..., violento in corso nella pineta di Castelfusano: interessata la zona di Villa di Plinio. Un violento di origine dolosa sta interessando in queste ore una vasta zona della ... Roma, 29 maggio 2022 – É andata a fuoco la pineta di Castelfusano a Ostia. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 7 di questa mattina e hanno coinvolto una zona di sottobosco tra viale Mediterraneo e v ... Un incendio ha interessato questa mattina un'area della pineta di Castelfusano, sul territorio di Ostia. Le fiamme si sono propagate a partire dalle 7 circa e hanno coinvolto una zona di sottobosco tr ...