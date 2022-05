Il Saint-Etienne retrocede in Ligue 2: tifosi impazziti e scene da Far West (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Il Saint-Etienne è in Ligue 2. Gli uomini di Dupraz, 18esimi nella scorsa Ligue 1, hanno perso ai calci di rigore lo spareggio contro l’Auxerre, terzo in Ligue 2. I tifosi, subito dopo il fischio finale che è valso la retrocessione nella serie cadetta, sono scesi sul campo e hanno iniziato una furibonda caccia all’uomo, con scene da Far West. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè in2. Gli uomini di Dupraz, 18esimi nella scorsa1, hanno perso ai calci di rigore lo spareggio contro l’Auxerre, terzo in2. I, subito dopo il fischio finale che è valso la retrocessione nella serie cadetta, sono scesi sul campo e hanno iniziato una furibonda caccia all’uomo, conda Far. SportFace.

GoalItalia : Il team francese con più campionati vinti: retrocessa ?? Il Saint-Etienne torna in Ligue 2 dopo 18 anni ?? - solonapoliebas1 : @Gennaro55591240 @Monica73774598 Il Saint Etienne è appena retrocesso. Ha più cessi di Ceraso a Mondragone - madddalena : Scene allucinanti per la retrocessione del saint etienne. - Thy_76 : @federicocasotti In una stagione la Ligue 1 perde saint etienne e bordeaux. È tutto estremamente clamoroso. - mvcalcio : Questa la reazione alla retrocessione del Saint Etienne in Ligue 2. Due giorni tranquilli in Francia.. ?? -