Il Monza di Silvio Berlusconi giocherà in Serie A

Il Monza ha vinto 4-3 contro il Pisa nel ritorno della finale dei playoff di Serie B e anche grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta all'andata è stato promosso in Serie A, dove giocherà per la prima volta nella sua storia.

ilpost : Il Monza di Silvio Berlusconi giocherà in Serie A - RadioSportiva : Per la prima volta in 110 anni di storia il Monza di Silvio Berlusconi approda in serie A. La squadra di Giovanni S… - ArenaRosario : Ad Inter-Monza silvio in tribuna parte Eh tanto lo soooooooooo sempreee - lucabartolini75 : Complimenti al Monza x la serie A raggiunta e al grande Silvio! - _magnopaolo_ : Stagione 2022/23, Serie A, mercato Invernale: L'AC Monza è sommerso di debiti, ha un passivo di bilancio di 50 mili… -