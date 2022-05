(Di domenica 29 maggio 2022) Martina supera in due set la bielorussa Sasnovich issandosi tra le migliori otto a Roland Garros. La 28enne toscana bissa l'impresa dell'edizione 2020 ed è sicura di un balzo in classifica alla fine del torneo

Advertising

attipensa : Una straordinaria, fantastica ragazza 'normale', con il suo splendido sorriso... Martina #Trevisan - zazoomblog : Fantastica Trevisan torna nei quarti a Parigi - #Fantastica #Trevisan #torna #quarti - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ???? FANTASTICA Martina #Trevisan! Supera in due set la Sasnovic e raggiunge i quarti di finale al #RolandGarros ?? htt… - calciomercatoit : ???? FANTASTICA Martina #Trevisan! Supera in due set la Sasnovic e raggiunge i quarti di finale al #RolandGarros ?? - SimoneCorradi2 : Commovente splendida superlativa fantastica Martina Trevisan ???????????????????????? #RolandGarros2022 -

...una vittoriache vale i quarti di finale per la seconda volta in carriera al Roland Garros. Il ranking migliora sempre di più Il successo odierno contro la Sasnovich permette alla...È stata una bella partita giocata in unaatmosfera. È magico giocare qui, Parigi è la ...La Billie Jean Cup è una competizione totalmente differente. Questo risultato è frutto del ...Favorite, infine, le due statunitensi Jessica Pegula e Madison Keys: dovrebbero avere la meglio rispettivamente su Irina Begu e Veronika Kudermetova In campo anche la numero uno al mondo Iga Swiatek, ...La Bionda apre stamattina il programma del campo Suzanne Lenglen, il Rosso lo chiuderà. Dunque, nel segno dell'Italia si apre la seconda settimana del Roland Garros, il campionato mondiale di terra ro ...