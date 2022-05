F1: Gp Monaco partito, Leclerc al comando davanti a Sainz (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - Nonostante la pista sia ancora decisamente bagnata il Gp di Monaco è partita dopo i giri dietro alla safety-car. Charles Leclerc guida davanti all'altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, poi le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - Nonostante la pista sia ancora decisamente bagnata il Gp diè partita dopo i giri dietro alla safety-car. Charlesguidaall'altra Ferrari dello spagnolo Carlos, poi le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen.

