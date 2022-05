F1, GP Monaco Montecarlo 2022 replica in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla (Di domenica 29 maggio 2022) Il GP di Monaco 2022 a Montecarlo di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito ecco le informazioni su orario, canale e come vederla. Gara ricca di fascino a old style quella sul circuito cittadino del Principato: se è vero che superare è difficile, d’altro canto per i piloti sarà molto complicato riuscire a guidare in modo pulito senza impattare sulle barriere di una pista che non consente il minimo errore. Si parte alle 15 di domenica 29 maggio, probabile nuovo scontro Leclerc-Verstappen per la vittoria. La gara sarà trasmessa in differita alle ore 18, in replica su TV8 (posizione 8 del telecomando), mentre la diretta live in pay è disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Diretta scritta su ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Il GP didi F1 sarà visibile ininsu TV8. Di seguito ecco le informazioni su. Gara ricca di fascino a old style quella sul circuito cittadino del Principato: se è vero che superare è difficile, d’altro canto per i piloti sarà molto complicato riuscire a guidare in modo pulito senza impattare sulle barriere di una pista che non consente il minimo errore. Si parte alle 15 di domenica 29 maggio, probabile nuovo scontro Leclerc-Verstappen per la vittoria. La gara sarà trasmessa in differita alle ore 18, insu TV8 (posizione 8 del telecomando), mentre la diretta live in pay è disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Diretta scritta su ...

