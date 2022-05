F1 Gp Monaco | Binotto Ferrari su caso Red Bull linea gialla | ' Gara non è finita' - Sport - Formula1

Advertising

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: F1 GP Monaco, Binotto: 'Charles ha ragione ad arrabbiarsi' - giulyleclerc : RT @SkySportF1: Formula 1, Binotto dopo il GP di Monaco: 'Leclerc ha ragione, commesso un errore'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP… - GIULIANOFA : Binotto: “Chiederemo spiegazioni alla FIA, la gara per noi non è finita” - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, Binotto dopo il GP di Monaco: 'Leclerc ha ragione, commesso un errore'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 GP Monaco, Binotto: 'Charles ha ragione ad arrabbiarsi' -

Mattiae Charles Leclerc, 29 maggio 2022 - C'è un possibile giallo nell'incredibile Gp didi Formula 1 , conclusosi con la vittoria della Red Bull di Sergio Perez davanti al compagno di ...LA FERRARI PROTESTA Il GPsi è chiuso con un'atroce delusione per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc, ... LE PAROLE DILa mossa della Ferrari era stata anticipata dalle ...Sergio Perez e Max Verstappen dopo la protesta della Ferrari sono stati convocati dai commissari per aver toccato la linea gialla all'uscita dai box ...Specie se ottenuto nel GP di Monaco, su un circuito dove ... gli è stato chiesto di tornare ai box per passare su gomme Intermedie. PARLA BINOTTO Una delusione causata da evidenti errori di strategia ...