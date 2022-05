F1 GP di Monaco: grande vittoria di Perez davanti a Sainz e Verstappen, Leclerc solo quarto (Di domenica 29 maggio 2022) Una gara eterna, quella di Montecarlo. Per la pioggia che ha iniziato a cadere forte proprio verso le 15, la partenza è stata spostata alle 16, poi, verso la metà del Gran Premio, Mick... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Una gara eterna, quella di Montecarlo. Per la pioggia che ha iniziato a cadere forte proprio verso le 15, la partenza è stata spostata alle 16, poi, verso la metà del Gran Premio, Mick...

Advertising

FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Grande è la delusione per Charles #Leclerc nel suo GP di casa. Dalla pole il ferrarista si ritrova in P4, lo sfogo in te… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - F1, Perez vince il Gp di Monaco, i complimenti di Lozano: 'Sei grande' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - F1, Perez vince il Gp di Monaco, i complimenti di Lozano: 'Sei grande' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - F1, Perez vince il Gp di Monaco, i complimenti di Lozano: 'Sei grande' - napolimagazine : TWEET - F1, Perez vince il Gp di Monaco, i complimenti di Lozano: 'Sei grande' -